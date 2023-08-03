سعر الدولار اليوم الخميس 3-8-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

سجل سعر اليوم الخميس 3-8-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية استقرارا في الشراء والبيع، في آخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب تقرير البنك المركزي المصري الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

أما سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف العربي الدولي

وسعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

حقق سعر في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.