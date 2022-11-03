شهد سعر الدولار اليوم الخميس 3-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية صعودًا قدره 8 قروش في سعر الشراء و7 قروش في سعر البيع، في حين استقر سعره في بنوك أخرى، وأظهر موقع البنك المركزي المصري تسجيل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 24.20 جنيه للشراء، 24.29 للبيع، بحسب ما يفيد الموقع، وتستعرض “المال نيوز” أسعار صرف العملة الخضراء في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الافريقي الدولي: 24.21 جنيه للشراء، 24.29 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، 24.28 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.