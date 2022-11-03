سعر الدولار اليوم الخميس 3-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم الخميس 3-11-2022، في بداية التعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر، إلى 24.12 جنيه للشراء، و 24.22 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، في البنوك الخاصة والحكومية والإسلامية والعربية والأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، مستوى صرف عند: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

أما سعر الدولار في المصرف المتحد، فقد حقق أمام الجنيه مستوى صرف عند: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، مستوى صرف عند: 24.05 جنيه للشراء، و 24.15 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، إلى 24.08 جنيه للشراء، و 24.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وشهد سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار بـ 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

وفي ميد بنك، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.