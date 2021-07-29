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سعر الدولار اليوم الخميس 29-7-2021 في البنوك المصرية

مستقراً داخل بنكي مصر والآهلي
‫محمود الصباغ‬‎ 10:45 ص, الخميس, 29 يوليو 21 10:45 ص, الخميس, 29 يوليو 21

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استقرت مستويات سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 29 يوليو 2021 بحسب السعر المعلن على شاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركز المصري.. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

ترواح سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه، ليأتي سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قرشا واحدا داخل بنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عرضت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أمام الدولار الأمريكي جاء سعر صرف الجنيه المصري بشركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك االأهلي الكويتي عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

تداول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك البركة

بحسب أخر التحديثات لأسعار العملات.. وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بنك البركة الإسلامي إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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