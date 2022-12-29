سعر الدولار اليوم الخميس 29-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

ينشر موقع «جريدة المال» سعر الدولار اليوم الخميس 29-12-2022، في مستهل التعاملات اليومية في البنوك المصرية، مستوى صرف عند: 24.68 جنيه للشراء، و 24.76 للبيع، بحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ونستعرض في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بينت شاشات التداول في بنك مصر، وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري إلى 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة أمام الجنيه المصري، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

حقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

وطرح بنك المشرق، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 24.71 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري، 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك سايب، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.