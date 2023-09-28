سعر الدولار اليوم الخميس 28-9-2023 في مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليوم الخميس 28-9-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا للشراء والبيع، في إجازة المولد النبوى الشريف للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويقدم موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار العملة الخضراء، وفقًا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، إلى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

عرض سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وسعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وسعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري قدر بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.