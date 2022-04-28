أظهرت شاشات التداولات اللحظية بالقطاع المصرفي تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 28 إبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، مقابل تداولات أمس ، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وتتراوح أسعار شراء الدولار على شاشات التداولات اللحظية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة على مستويات شراؤه بين 18.43 جنيه، و18.50 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع بين مستويات 18.53 جنيه، و18.55 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وتراجع سعر صرف الدولار على مستواه أمام نظيره المصري على مستواه عند 18.45جنيه، و18.51 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وانخفضت مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل نظيره المصري الجنيه المصري، عند 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما تراجع سعر صرف الدولار اليوم على مستواه أمام نظيره المصري على مستواه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.45جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت التعاملات الصباحية تراجع الدولار على شاشات التداولات الصباحية أمام على مستواه أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وأظهرت التعاملات الصباحية تراجع سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.