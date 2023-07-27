سعر الدولار اليوم الخميس 27-7-2023 في بداية التعاملات

استقر سعر اليوم الخميس 27-7-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، على مستويات أمس، ليصل متوسط سعر العملة الأمريكية إلى مستويات 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، أمام العملة المحلية، وفقًا لآخِر تحديث على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يعرض التقرير التالي سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية داخل الموقع الرسمي للبنوك وشاشات التداولات اللحظية على النحو التالي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي في بداية التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

أظهرت شاشات التداولات سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية المصري في بداية التعامل داخل بنك CIB، مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك التعمير والإسكان عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

أظهر الموقع الإلكتروني لفروع بنك البركة وصول سعر الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

كما عرض بنك قطر الوطني سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك القاهرة سعر الدولار أمام عملة مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصول سعر الدولار اليوم عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.