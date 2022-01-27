سعر الدولار اليوم الخميس 27-1-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولارفي بداية التداولات الصباحية اليوم الخميس 27 يناير 2022 امام الجنيه المصري وواصل استقراره مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وعلى نفس مستويات أمس جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى نفس مستويات الشراء والبيع بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر التقرير الصباحي مستويات شراء وبيع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

على نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع