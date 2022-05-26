سعر الدولار اليوم الخميس 26-5-2022 في البنوك المصرية

ارتفعت أسعار شراء وبيع الدولار اليوم الخميس 26 مايو 2022، مقابل تعاملات أمس بالبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع د سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة إلى 18.52 جنيه، 18.58 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع حول 18.62 و18.65 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبينت اخر التحديثات ارتفاع سعر شراء وبيع صرف الدولار إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصعد سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق إلى 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.