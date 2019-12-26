سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2019 في البنوك المصرية

شهد ارتفاعا طفيفا في بعض البنوك

ترصد جريدة المال سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الخميس، الموافق 26-12-2019، حيث يستقر السعر في معظم البنوك ليسجل أقل من 16 جنيهًا على مستوى سعر الشراء.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع. تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.01 جنيها للشراء، و16.11 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية

سعر الدولار فى بنك عوده – مصر

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع. تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع شركة فاروس للأبحاث تداول الدولار بين مستوى 16.5 و17.1 جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2023.