سعر الدولار اليوم الخميس 25-8-2022 في نهاية التعاملات

واصل سعر الدولار اليوم الخميس 25-8-2022 ارتفاعه في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك بمقدار قرش إلى قرشين، ووصل في البنك المركزي المصري، وفق آخر تقرير حديث صادر عن متوسط أسعار صرف العملات، إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، أسعار صرف العملة الأمريكية عبر المواقع الرسمية للبنوك، وما توضحه شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك مصر، وبلغ 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ووصل إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.18 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.19 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر

في بنك البنك الأهلي الكويتي مصر، حقق سعر الدولار ارتفاعًا ليصل إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدولار 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار 19.12 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، ارتفاعًا ليصل إلى 19.15 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.