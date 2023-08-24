سعر الدولار اليوم الخميس 24-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

استقر سعر اليوم الخميس 24-8-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للمصارف العاملة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري، ليصل متوسط سعر العملة الأمريكية لـ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لعملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، على موقع البنك المركزي المصري، وتقدم “المال”، عبر التقرير التالي، سعر شراء وبيع العملة الأمريكية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار داخل فروع المصرف العربي الدولي في بداية التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما عرضت فروع بنك مصر سعر الدولار أمام نظيره بالسوق المحلية عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر في بداية التعاملات داخل فروع البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر في بداية التعاملات على موقع البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات بميد بنك أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك SAIB

عرض بنك SAIB سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات فروع بنك أبو ظبي التجاري أمام العملة المحلية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار على شاشات التداولات لبنك الإسكندرية، أمام عملة مصر المحلية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرضت فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار على شاشات التداولات داخل فروع بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وصول سعر الدولار اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.