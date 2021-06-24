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سعر الدولار اليوم الخميس 24-6-2021 في البنوك المصرية

الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار في البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 10:22 ص, الخميس, 24 يونيو 21 10:22 ص, الخميس, 24 يونيو 21

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أنهى سعر الدولار في مصر التداولات الأسبوعية، اليوم الخميس 24 يونيو 2021 على نفس وتيرة الاستقرار التي بدأها بمستهل التعاملات الأسبوعية الأحد الماضي، وذلك بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، كما وصل سعر الدولار، اليوم، كمتوسط سعر بالقطاع المصرفي المصري في نهاية التعاملات أمس إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.70 للبيع، لتقدم بوابة “المال” عبر التقرير التالي سعر شراء وبيع الدولار بمصر اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تُواصل مستويات الشراء والبيع في البنوك في الحفاظ على مستواها، ليتراوح سعر شراء الدولار بين 15.59، و15.63 جنيه، فيما يتراوح سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، داخل فروع البنوك وشركات الصرافة بالسوق المصرفية.

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سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ببنك مصر ببداية التعامل عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري على مستويات أمس عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

جاءت أسعار شراء وبيع الدولار أمام داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

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سعر الدولار في بنك الأهلي اليوناني

يقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى مستوى لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند 15.64 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما افتتح البنك المصري الخليجي السعر على مستويات أمس عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية تعاملات اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك البنك العربى الافريقي

على نحو آخر يخص سعر الدولار مقابل نظيره المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وصل إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصلت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل مصرف أبوطبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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