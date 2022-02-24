سعر الدولار اليوم الخميس 24-2-2022 في البنوك المصرية

اظهر التقرير الصباحي للمال استقرار شراء وبيع سعر الدولار اليوم الخميس 24 فبراير 2022، أمام الجنيه المصري بعدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك

واستقر سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقرت العملة الأمريكية على شاشات التداول اللحظية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وأظهر التقرير الصباحي استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وفي بداية التعاملات حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير “المال”.