حافظ سعر الدولار اليوم الخميس 24-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية على استقراره في غالبية البنوك، وأظهر موقع البنك المركزي المصري أن العملة الأمريكية سجلت متوسط سعر صرف 24.50 جنيه للشراء، 24.57 للبيع، محققًا استقرارًا ملحوظًا عند متوسط سعره أمس الأربعاء، وتستعرض بوابة المال في تقريرها اليومي التفصيلي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.52 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.56 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.