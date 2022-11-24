ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 24-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك بشكل طفيف، بعد أن سجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري ارتفاعًا قدره قرشين فقط في سعري الشراء والبيع ليصل إلى 24.50 جنيه للشراء، و 24.57 للبيع، فيما ارتفع قرشًا واحدًا للشراء في بنكين، واستقر في باقي البنوك، وترصد جريدة المال في تقرير تفصيلي يومي حركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.53 جنيه للشراء، و24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 24.52 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.