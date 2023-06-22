سعر الدولار اليوم الخميس 22-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 22-6-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية استقرارا في الشراء والبيع، بآخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

عرض سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر

في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

عرض سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.