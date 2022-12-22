شهد سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، استقرارًا في غالبية البنوك،وحافظت العملة الأمريكية طوال الأسابيع الماضية على استقرارها مقابل الجنيه المصري، وأظهر موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف العملة الخضراء إلى 24.66 جنيه للشراء، 24.74 للبيع، وفي التقرير التالي تلقي جريدة المال الضوء على حركة صرف النقد الأجنبي في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.69 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.