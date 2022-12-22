سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2022، استقرارًا ملحوظًا بنهاية التعاملات اليومية في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري، إذ استقرت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، إلى 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، فحقق مستوى صرف عند: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار أمام الجنيه بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بـ 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، إلى 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.