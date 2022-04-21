أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الدولار اليوم الخميس21 أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، مقابل تداولات أمس ، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.372 جنيه للشراء، و18.468 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما بينت شاشات التداولات اللحظية استقرار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة على مستويات شراءه بين 18.39 جنيه، و18.30 جنيه للشراء.

وجاءت أسعار البيع بين مستويات 18.47 جنيه، و18.40 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بين التقرير الصباحي للمال استقرار مستويات الدولار الأمريكي أمام الجنيه على مستواه عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر صرف الدولار على مستواه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع..