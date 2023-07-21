سعر الدولار اليوم الجمعة 21-7-2023 مقابل الجنيه

أظهرت مواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت، استقرار سعر اليوم الجمعة 21-7-2023، وذلك بسبب عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، وبلغ متوسط صرف 30.84 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني- قبل البدء في العطلة الرسمية والتي ستستمر 4 أيام- بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

عرضت ماكينات الصراف الألى في البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدم الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر ، أمام الجنيه، بقيمة 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار ببنك مصر ، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدولار في الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

حافظ سعر الدولار على مستوياته في موقع بنك قناة السويس على شبكة الإنترنت، أمام الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

عُرض سعر الدولار بماكينات الصراف الألى في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وشهد سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي قيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.، أمام الجنيه.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

وثبت سعر الدولار بالموقع الإلكتروني للمصرف العربي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، أمام الجنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر اليوم بموقع بنك الكويت الوطني إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، أمام الجنيه.