سعر الدولار اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وفي هذا التقرير تستعرض «المال» سعر العملة الأمريكية في البنوك، وفقًا لمواقعها الإلكترونية ولماكينات الصراف الآلي، بالتزامن مع بدء العطلة الرسمية للقطاع المصرفي بداية من اليوم وحتى الثلاثاء القادم بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الخضراء في بنك مصر

سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك البركة

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر

اليوم أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.