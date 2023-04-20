سعر الدولار اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في بنك مصر
سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك البركة
سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد
سعر الدولار أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
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