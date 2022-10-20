استقر سعر الدولار اليوم الخميس 20-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، وأظهرت قوائم أسعار صرفه في البنك المركزي المصري، استقراره عند 19.63 جنيه للشراء، و19.70 للبيع، حسب متوسط سعر صرفه على موقع البنك، وسيطرت حالة من الاستقرار على سعر العملة الخضراء على مدار الأسبوع الجاري، وهو ما يرصده موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي يومي، وفقًا لقوائم سعر الصرف بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

استقر سعر الدولار في بنك بلوم مصر، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد

شهد سعر الدولار في المصرف المتحد استقرارًا عند 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، إلى 19.66 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 19.64 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف الدولار في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.71 للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بأحد فروع البنك.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.