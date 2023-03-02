سعر الدولار اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية
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سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي
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سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.57 جنيه للشراء مقابل 30.67 جنيه للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الإسلامي
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.72 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك البركة
سعر الدولار في بنك البركة 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
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