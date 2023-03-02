سعر الدولار اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

ارتفع سعر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

اليوم أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية بقيمة 9 قروش للشراء والبيع بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وطرح متوسط العملة الأمريكية بقيمة 30.65 جنيه للشراء مقابل 30.75 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» سعري الشراء والبيع للعملة الخضراء بناء على جولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك بمصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر30.57 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.67 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر 30.72 جنيه شراء مقابل 30.77 جنيه بيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويتي الوطني 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي

سعر

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

في بنك الإستثمار العربي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.57 جنيه للشراء مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.72 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر

اليوم في المصرف المتحد 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.