سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 في ختام التعاملات بمصر

بيّنت شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة، سعر اليوم الخميس 19-10-2023 ثابتًا بمستويات الشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري في ختام آخِر يوم عمل بالمصارف قبل بدء العطلة الأسبوعية، وجاء متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لما جاء بآخِر تحديث للبنك المركزي المصري للعملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المحلية.

وخلال السطور التالية تنشر البوابة الإلكترونية لجريدة المال أسعار العملة الخضراء المتداولة بفروع البنوك المختلفة كما قدمتها ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

حقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري فجاء بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

في جين سجل سعر الدولارفي بنك مصر قيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في المصرف المتحد

عُرض سعر في المصرف المتحد بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي فجاء بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بنهاية التداول.