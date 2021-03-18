سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021، أمام الجنيه دون تغيير في البنوك المصرية؛ بعد أن أنهى تعاملات الأمس، عند مستوى نفس مستويات اليوم السابق عليه مسجلًا في المتوسط 15.658 جنيه للشراء، و15.757 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الجاري، لم تحدث أي تغيرات كبيرة في أسعار العملة الأمريكية بحسب البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

يذكر أن ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر فى فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

سجل سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم الخميس، عند 15.69 جنيه للشراء، لدى بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

افتتحت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، تعاملات اليوم الخميس، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وهو أدنى سعر للعملة الخضراء يتم تداوله في السوق. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

وعرض بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك البركة، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، بمستهل تعاملات اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري الخليجي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تداول بنك قناة السويس، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، أمس الأربعاء، مستوى 15.647 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع.