سعر الدولار اليوم الخميس 18-11-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الخميس 18 نوفمبر على أسعاره المعروضة على شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، لا سيما تراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه على نفس مستويات أمس داخل بالبنك الأهلي المصري جاء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار اليوم داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر التقرير الصباحي البنك التجاري الدولي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات الأربعاء الماضي داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وأظهر التقرير الصباخي وصول سعر صرف الدولار داخل فروع بنك قناة السويس أسعار الدولار شراء وبيع أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع