سعر الدولار اليوم الخميس 17-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

شهد سعر اليوم الخميس 17-8-2023 ثباتًا، مقابل العملة المحلية، في المصارف العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك بختام التعاملات البنكية، ليصل متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع طبقًا للتقرير الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية.

ويرصد موقع جريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، امام الجنيه المصري.

سعر الدولار بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

سعر في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، بنهاية عمليات التداول المسائية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر : 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر اليوم في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، امام الجنيه المصري.