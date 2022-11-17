حقق سعر الدولار اليوم الخميس 17-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، وقبيل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ارتفاعًا قدره قرشين في الشراء وقرشا واحدا في سعر البيع في غالبية البنوك أمام العملة المصرية، وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري سجل 24.44 جنيه للشراء، و24.51 للبيع، وتستعرض جريدة “المال” حركة تداول العملات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.48 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه: 24.47 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 24.49 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.49 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.