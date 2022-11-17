سعر الدولار اليوم الخميس 17-11-2022 في بداية التعاملات البنكية

وصل سعر الدولار اليوم الخميس 17-11-2022 لمستوى مستقر نسبيًّا مع بداية التعاملات البنكية، إذ وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 24.42 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك، بعدما شهد ارتفاعًا في البنوك بمقدار قرشين بنهاية تعاملات الأربعاء، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري: 24.41 للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري: 24.47 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.46 للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب أمام الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 24.46 للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.47 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.47 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه المصري: 24.49 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري: 24.50 للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 24.42 للشراء، 24.52 للبيع.