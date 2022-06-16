سعر الدولار اليوم الخميس 16-6-2022 في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 16-6-2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.68 و18.61 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبيّنت التداولات الصباحية صعود سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت التداولات الصباحية ارتفاع مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وأظهرت التداولات الصباحية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.