سعر الدولار اليوم الخميس 16-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

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سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

اليوم الخميس 16-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بآخر أيام العمل الأسبوعية، متوسط سعر صرف وصل إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال هذا التقرير اليومي، أسعار صرف العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

طرح سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

وصل سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

عرض سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

طرح سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.