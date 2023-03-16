سعر الدولار اليوم الخميس 16-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

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سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول
طرح سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي
حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك المشرق
وصل سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
عرض سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في ميد بنك
طرح سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
حقق سعر
سعر العملة الخضراء في بنك البركة
قدر سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.