سعر الدولار اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

حافظ سعر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
توقف سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، لـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
ثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية
جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
عُرض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه، بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر
سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر
قُدر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، بقيمة 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
طُرح سعر الدولار في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
توقف سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني
شهد الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
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