سعر الدولار اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 16-3-2023 على استقراره، أمام الجنيه المصري، بختام التعاملات البنكية، وسجلت عملة الولايات المتحدة الأمريكية متوسط 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ووفقاً لشاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك المصرية والعالمية والعربية العاملة بالسوق المصرفية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

توقف سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، لـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عُرض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه، بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قُدر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، بقيمة 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

طُرح سعر الدولار في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

توقف سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

شهد الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل

اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.