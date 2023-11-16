سعر الدولار اليوم الخميس 16-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك ومواقعها الإلكترونية استقرار سعر اليوم الخميس 16-11-2023 أمام العملة المحلية لمصر، ليصل متوسط سعر عملة الولايات المتحدة إلى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفقًا لاخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري.

وأجرت البوابة الإلكترونية لجريدة المال مسحًا تفصيليًا على سعري شراء وبيع العملة الأمريكية في السوق المصرفية والتي جاءت في بداية التعاملات الصباحية عند:

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه ببداية التعاملات أمام العملة المصرية ببنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار أمام العملة المصرية داخل فروع بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار أمام العملة المصرية ببداية التعاملات بالبنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار على الموقع الإلكتروني لميد بنك أمام العملة المصرية ببداية التعاملات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستثمار العربية سعر ال في بداية التعاملات أمام العملة المصرية عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار أمام العملة المصرية داخل فروع بنك بلوم مصر إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار أمام العملة المصرية بالموقع الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

حافظ سعر أمام العملة المصرية على شاشات التداولات ببنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام العملة المصرية البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

بلغ سعر الدولار أمام العملة المصرية داخل الموقع الإلكتروني ببنك سايب 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حافظ سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.