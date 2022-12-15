سعر الدولار اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 15-12-2022، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، أربعة قروش للشراء والبيع، بالعديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية للبنوك ، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

قدر سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بــ 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

طرح سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بــ 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجارى الدولى

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري حقق 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بلغ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بــ 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

شهد سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، أمام الجنيه المصري 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري سجل 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري قدر بــ 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الاهلي القطري

أما سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي القطري، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلى الكويتى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري إلى 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.