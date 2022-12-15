استقر سعر الدولار اليوم الخميس 15-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بأكثر من بنك، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف العملة الأمريكية استقر عند 24.63 جنيه للشراء، 24.71 للبيع، وحافظت العملة الأمريكية طوال الأسابيع الماضية على ثباتها، وتقدم جريدة المال رصدًا لحركة صرف العملات أمام العملة المصرية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، بحسب ما توضحه مواقعها الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه: 24.67 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 24.67 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.