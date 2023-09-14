سعر الدولار اليوم الخميس 14-9-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

قدمت ماكينات الصراف الآلي المنتشر بأفرع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، سعر اليوم الخميس 14-9-2023 ثابتًا عند مستوياته، مقابل الجنيه المصري، في نهاية أيام العمل الأسبوعية قبل البدء في عطلة المصارف.

وجاء متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، طبقًا لما ورد في التقرير اليومي الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سعر الدولار اليوم في بنك البركة بلغ قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك قُدر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب طُرح بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر في بنك قناة السويس شهد مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر ثبت عند مستوى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد عُرض بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، أمام الجنيه المصري.