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سعر الدولار اليوم الخميس 14-4-2022 في البنوك المصرية

البنك الاهلي يعرض 18.37 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 9:36 ص, الخميس, 14 أبريل 22 9:36 ص, الخميس, 14 أبريل 22

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استقر  سعر الدولار اليوم الخميس 14 أبريل 2022 في بداية التعاملات الصباحية بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.37جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

واستقر سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.39 جنيه، و18.30 جنيه للشراء، كما تأرجحت أسعار البيع بين 18.47 جنيه، و18.40 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وحافظت شاشات التداول اللحظية على سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات إلى مستوى 18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

واستقر سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع فى بنك مصر.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري جاء عند 18.31 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واستقرت مستويات سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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