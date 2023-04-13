سعر الدولار اليوم الخميس 13-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

حافظ سعر
سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري
سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك مصر
حقق سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
شهد سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك سايب
وصل سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
عرض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
قدر سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي
طرح سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول
شهد سعر
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.