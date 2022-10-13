سعر الدولار اليوم الخميس 13-10-2022 في نهاية التعاملات

واصل سعر الدولار اليوم الخميس 13-10-2022 استقراره في نهاية التعاملات البنكية اليومية، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع، وفق التحديث الأخير الصادر عن البنك عبر موقعه الرسمي، ويرصد موقع «جريدة المال» في استعراضه اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفقًا لما تظهره مواقعها الرسمية، وشاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، إلى 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك سايب

سجل سعر الدولار في بنك سايب، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار في ميد بنك، 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي، 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.