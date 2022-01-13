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سعر الدولار اليوم الخميس 13-1-2022 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تواصل تقديم أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الخميس, 13 يناير 22 9:00 ص, الخميس, 13 يناير 22

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أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يناير 2022 داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

واستقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وحافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه مقابل الجنيه المصري استقرارها داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما أظهرت التحديثات الأخيرة استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على استقراره في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس اسعار أمس استقر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، جاء عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبين التقرير الصباحي للمال تسجيل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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