سعر الدولار اليوم الخميس 12-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية في السوق المصرفية المصرية استقرار سعر اليوم الخميس 12-10-2023 على نفس مستوياته المعلنة أمس في المصارف العاملة في مصر، ليصل متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب اخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفية، لتعرض المال في تقريرها الصباحي اخر التعامل على سعري الشراء والبيع للعملة الأمريكية، والتي جاءت عند مستوى:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري استقرار سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري أمام العملة المحلية عند30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك مصر

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك مصر ببداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه بالمصرف العربي الدولي بموقعه الإلكتروني 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

يتيح إيجي بنك سعر في موقعه الإلكتروني ببداية التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية وصول سعر أمام الجنيه إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي في بداية التعاملات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر الدولار أمام نظيره المصري بالموقع الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك SAIB

سجل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك SAIBأمام موقعه الإلكتروني 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

كما عرض بنك كريدي أجريكول مصر وصول سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

في ختام التقرير الصباحي سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك أبو ظبي التجاري أمام عملة مصر 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع