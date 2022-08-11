سعر الدولار اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 في بداية التعاملات اليومية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا لسعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في السوق المصرفي، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري بحسب شاشات التداول، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

وبينت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك القطري الأهلي

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه، 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر الدولار إلى 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.