سعر الدولار اليوم الخميس 10-6-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الخميس10-6- 2021 على استقراره داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وبلغ في مصر متوسطا بالقطاع المصرفي المصري عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، تقدم منصة “المال”الإلكترونية أسعار صرف الدولار في البنوك أمام الجنيه خدمة لقرائها بشكل يومي، والتي جاءت علي النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي بداية التعاملات الصباحية تراوحت مستويات شراء الدولار بين 15.60 جنيه، و15.65 جنيه، ووصل سعر البيع داخل البنوك إلى 15.70 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ما زال سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يواصل استقراره عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بداية التداولات أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف العملة الخضراء داخل بنك مصر البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري، إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووفقًا للتحديثات الأخيرة على اسعار العملات الأجنبية.. استقر سعر صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه على نفس تعاملات أمس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

وداخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي استقرت أيضًا مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في المقابل استقرت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل بنك قناة السويس عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و015.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه، ببداية التداولات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران (ميد بنك)

نشرت شاشات تداول شبكة فروع بنك مصر إيران “ميد بنك” سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.