ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 10-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك، بمقدار 3 قروش، وسجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.36 جنيه للشراء، و24.44 للبيع، وفقًا لتحديث موقع البنك، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.34 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.42 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.37 جنيه للشراء، و24.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 24.39 جنيه للشراء، 24.44 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، 24.39 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.34 جنيه للشراء، 24.39 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.35 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.40 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.40 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.