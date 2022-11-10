سعر الدولار اليوم الخميس 10-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 10-11-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك مقابل الجنيه المصري، 24.33 جنيه للشراء، و 24.41 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار العملة الخضراء، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، والإسلامية، والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الفروع، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، إلى 24.32 جنيه للشراء، و 24.37 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، مستوى صرف عند: 24.32 جنيه للشراء، و 24.37 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 24.35 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.32 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

أما سعر الدولار في بنك البركة، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.32 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.38 جنيه للشراء، و 24.43 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بـ 24.35 جنيه للشراء، و 24.43 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وأما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، فقد وصل إلى 24.37 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 24.40 جنيه للشراء، و 24.43 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر، مستوى صرف عند: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.32 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 24.40 جنيه للشراء، و 24.43 للبيع.