سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

وصل سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية إلى مستوى: 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، حيث حقق استقرارًا نسبيًّا بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر العملة الأمريكية وفقًا لعدد من البنوك الأجنبية والحكومية والخاصّة العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، وحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف العربي الدولي

وجاء في بنك المصرف العربي الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وظهر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وشهد سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وحقق سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وظهر سعر الدولار اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.