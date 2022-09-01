سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 في نهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية اليومية، استقرارًا نسبيًا، وذكر البنك المركزي المصري في تحديثه على موقعه الرسمي، أن متوسط سعر صرف الدولار وصل إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» استعراضًا لمتوسط أسعار عملة الولايات المتحدة الأمريكية، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية، وفقًا لما تذكره المواقع الرسمية للبنوك، وعدد من شاشات التداول اللحظية في فروعها المنتشرة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، أن سعر الدولار وصل إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

حافظ سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر على استقراره، عند 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، عند 19.20 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهر الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، تسجيل سعر الدولار 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي، إلى 19.16جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

في بنك بلوم مصر، وصل سعر الدولار إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة، 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، عند 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

أظهر الموقع الرسمي للبنك الأهلي القطري وصول سعر الدولار اليوم، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.