سعر الدولار اليوم الخميس 1-7-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار في مصر، على مستواه في البنوك، اليوم الموافق الخميس 1 يوليو من جانب الشراء والبيع، داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛ نتيجة تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكرى 30 يونيو، ليعرض القطاع المصرفي المصري سعر الدولار كمتوسط سعري على نفس السعر المعلن بنهاية التداولات الأسبوعية، أمس، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

ونجح الدولار العملة الأمريكية في تحقيق مكاسب تقارب 2.5% أمام سلة من العملات من بداية الشهر الحالي، وكانت معظم المكاسب في أعقاب تحول مفاجئ للنظرة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي نحو رفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار في البنوك

بعد حركة الصعود التي شهدتها العملة الأمريكية، استقر مستوى سعر شراء الدولار الأمريكي بين 15.61، و15.66 جنيه، وجاء سعر البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

في بداية التعاملات استقرالدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

على نفس مستويات أمس جاء صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه، و15.73 جنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أمام الجنيه المصري جاء سجل صرف الدولار بشركة مصر للصرافة مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند أعلى مستوى له في السوق المصرية 15.66 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصلت مستويات شراء وبيع الدولار أمام الجنيه بالبنك المصري الخليجي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

مقابل الجنيه المصري وصلت مستويات الدولار بالبنك التجاري الدولي في بداية التعاملات إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك العربي الأفريقي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبيّنت مؤشرات التداول وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.